Ребенок погиб в ДТП с велосипедом в Кыштыме

Ребенка сбил тяжелый пикап. Фото: Кыштымский межмуниципальный отдел МВД

Восьмилетний ребенок погиб после аварии вечером 20 июля в Кыштыме. ДТП случилось на пересечении улиц Сугомакской и Мира.

Пикап Toyota Tundra поворачивал направо. Водитель не уступил дорогу ребенку на велосипеде. В результате мальчик оказался под колесами и получил тяжелые травмы. Ребенка доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Как уточнили в полиции Кыштыма, за рулем сбившей мальчика иномарки находился 63-летний водитель.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

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