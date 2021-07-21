Ребенок погиб в ДТП с велосипедом в Кыштыме

Ребенка сбил тяжелый пикап. Фото: Кыштымский межмуниципальный отдел МВД
Восьмилетний ребенок погиб после аварии вечером 20 июля в Кыштыме. ДТП случилось на пересечении улиц Сугомакской и Мира.
Пикап Toyota Tundra поворачивал направо. Водитель не уступил дорогу ребенку на велосипеде. В результате мальчик оказался под колесами и получил тяжелые травмы. Ребенка доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.
Как уточнили в полиции Кыштыма, за рулем сбившей мальчика иномарки находился 63-летний водитель.
В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека.
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