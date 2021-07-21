Стало известно, сколько жителей Челябинской области заболели коронавирусом после привики

Даже после прививки нужно носить маску и соблюдать дистанцию
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Почти 580 южноуральцев заболели коронавирусом после прививки. Как отметила на брифинге первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, доля заболевших незначительная — 0,1%.
Большинство заболевших вакцинировались «Спутником V» — этой прививки в регион пришло намного больше других. 18 случаев после «ЭпиВакКорона» и два после «КовиВак».
— Надо беречься, особенно первые пять дней, — посоветовала Ирина Гехт.
Она отметила, что для выработки стойкого иммунитета нужно около 40 дней.
Между тем, Ирина Гехт отмечает, что вакцинированные переносят болезнь намного легче, даже с большим процентом поражения легких. Она привела в пример пациентку новой инфекционки, у которой было 60% поражения легких, но она не нуждалась в реанимационной поддержке. При этом, мать этой пациентки с 25% поражения, но без прививки, чувствовала себя гораздо хуже.
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