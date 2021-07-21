Власти Челябинской области завершают выплаты по 10 тыс. погорельцам из Джабыка и Запасного

Для погорельцев построят новые дома площадью не менее 60 кв. м. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области завершается начисление выплат пострадавшим от огня жителям пострадавших поселков в Карталинском районе. Лесные пожары, напомним, уничтожили 61 дом.

Сегодня на брифинге первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила, что поступило 1353 заявления на получение 10 тыс. рублей на неотложные нужды. Причем, вчера новых заявок уже не было. Деньги отправлены на счета 1347 пострадавшим. Сегодня суммы переведут остальным. Не исключено, что заявления будут поступать еще, но их будет единицы.

Кроме того, положена компенсация в 50 и 100 тыс. рублей за частичную или полную утрату имущества. Выплаты, напомним, назначаются на человека. По частичной утрате заявления подали три заявления: комиссия оценивает степень убытка. На получение компенсации по полной потере имущества поступило 19 заявлений (от 51 человека). На вчерашний вечер компенсации переведены 42 пострадавшим.

Напомним, в минувшую субботу губернатор Алексей Текслер побывал в Джабыке и Запасном, ответил на вопросы жителей и провел заседание оперштаба. Дома будут отстроены. Минимальная площадь по решению губернатора — 60 кв. м., при том что сгоревшие дома были меньше — 29-40 «квадратов». Это будут типовые одноэтажные дома, из шлакоблока, с утеплителем, оштукатуренные. Алексей Текслер поставил задачу застройщикам: до 1 октября обеспечить новым жильем. В первую очередь — тех, для кого утраченное было единственным.

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