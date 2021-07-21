Власти Челябинской области заявили о нехватке вакцин от коронавируса

Ожидается еще 39 тыс. доз «Спутника V» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы активно вакцинируются от ковида. Очередь на вакцинацию на портале Госуслуг расписана на два недели. Как рассказала на брифинге первый замгубернатора Ирина Гехт, сказался период отпусков и новые требования для отдыхающих, а также рост заболеваемости.

Процент использования вакцины достаточно большой — 97%, но объемов поставок не хватает до сохранения темпов. Так, на прошлой неделе вакцины было недостаточно. Чтобы был запас, нужно хотя бы 100 тыс. доз.

— Пока из ближайших поставок — 39 тыс. «Спутник V» и 4,3 тыс. «ЭпиВакКорона», которую мы не получали более 1,5 месяцев, — рассказала Ирина Гехт.

При этом жители Челябинской области активно интересуются, когда придет новая партия «КовиВак». Такие вопросы поступали и к нам в редакцию. Но пока ее не ожидается.

— Два раза мы получили по 3,9 тыс. доз «КовиВак». Эта вакцина была зарегистрирована гораздо позже, промышленное производство не столь масштабно, как по «Спутнику», — отметила Ирина Гехт.

До начала эпидсезона необходимо вакцинировать 1 млн 618 тыс. жителей Челябинской области. Пока в регионе нет муниципалитетов, которые перешагнули порог в 60% вакцинированных. В лидерах — Магнитогорск, в аутсайдерах — Усть-Катав, где показатели ниже среднеобластных.

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