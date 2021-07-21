Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июля 2021 9:53

Власти Челябинской области заявили о нехватке вакцин от коронавируса

Необходима большая партия около 100 тыс. доз
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ожидается еще 39 тыс. доз «Спутника V»

Ожидается еще 39 тыс. доз «Спутника V»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы активно вакцинируются от ковида. Очередь на вакцинацию на портале Госуслуг расписана на два недели. Как рассказала на брифинге первый замгубернатора Ирина Гехт, сказался период отпусков и новые требования для отдыхающих, а также рост заболеваемости.

Процент использования вакцины достаточно большой — 97%, но объемов поставок не хватает до сохранения темпов. Так, на прошлой неделе вакцины было недостаточно. Чтобы был запас, нужно хотя бы 100 тыс. доз.

— Пока из ближайших поставок — 39 тыс. «Спутник V» и 4,3 тыс. «ЭпиВакКорона», которую мы не получали более 1,5 месяцев, — рассказала Ирина Гехт.

При этом жители Челябинской области активно интересуются, когда придет новая партия «КовиВак». Такие вопросы поступали и к нам в редакцию. Но пока ее не ожидается.

— Два раза мы получили по 3,9 тыс. доз «КовиВак». Эта вакцина была зарегистрирована гораздо позже, промышленное производство не столь масштабно, как по «Спутнику», — отметила Ирина Гехт.

До начала эпидсезона необходимо вакцинировать 1 млн 618 тыс. жителей Челябинской области. Пока в регионе нет муниципалитетов, которые перешагнули порог в 60% вакцинированных. В лидерах — Магнитогорск, в аутсайдерах — Усть-Катав, где показатели ниже среднеобластных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru