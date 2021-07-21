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Происшествия21 июля 2021 10:47

Замдиректора завода в Челябинской области поймали на взятке

Руководитель незаконно получил более миллиона рублей
Елена КОЛЧИНА
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Предприниматель заплатил более миллиона рублей за возможность вывозить металлолом с предприятия

Предприниматель заплатил более миллиона рублей за возможность вывозить металлолом с предприятия

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали замруководителя завода по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, заместитель директора получил более миллиона рублей от предпринимателя. За взятку он обещал обеспечить беспрепятственный вывоз металлического лома с предприятия.

— Следственными возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, — рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.

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