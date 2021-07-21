Замдиректора завода в Челябинской области поймали на взятке

Предприниматель заплатил более миллиона рублей за возможность вывозить металлолом с предприятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали замруководителя завода по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, заместитель директора получил более миллиона рублей от предпринимателя. За взятку он обещал обеспечить беспрепятственный вывоз металлического лома с предприятия.

— Следственными возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, — рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru