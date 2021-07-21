В Челябинской области растет число пневмоний у детей с коронавирусом

Сейчас ковидом болеют 32 ребенка в Челябинской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом среди детей. Вот такие цифры дает Роспотребнадзор: в группе до 1 года рост в 1,4 раза, 1-6 лет — в 1,4 раза, 7-14 лет — в 1,4 раза, 15-17 лет — в 1,6 раза. В том числе, растет число пневмоний: среди детей до 1 года — в 2 раза, 7-14 лет — в 4 раза, 15-17 лет — в 1,5 раза.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что в абсолютных цифрах этот показатель небольшой.

— По факту это 32 ребенка, — сообщила Ирина Гехт. — У нас нет тяжелых и даже среднетяжелых случаев, дети достаточно легко переносят пневмонию.

При этом она отмечает, что если в прошлом году заболеваемость среди детей была единичной, то сейчас они стали болеть чаще. При этом, ввести какие-то ограничения в период каникул сложно.

Сейчас ведутся исследования по вакцинации подростков старше 15 лет. Что касается студентов, которым по большей части уже есть 18 лет, то прививки от коронавируса остаются добровольным делом.

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