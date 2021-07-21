Столкнулись иномарка и «Газель»: в ДТП на трассе М-5 погиб водитель, пострадали пассажиры

Водитель погиб, пассажиры получили травмы. Фото: Каслинский пожарно-спасательный гарнизон

Серьезная авария случилась около 22:15 20 июля на автотрассе М-5 в Челябинской области. На 95-м км подъезда к Екатеринбургу столкнулись легковой Nissan Almera и микроавтобус «Газель».

42-летний водитель иномарки погиб на месте. Два пассажира Nissan — 58 и 29 лет — получили травмы.

— У одного из них сотрясение головного мозга, ушибленная рана лица и левого коленного сустава. У второго сотрясение головного мозга, перелом ребер и ушиб затылочной области головы, — рассказали в Каслинском пожарно-спасательном гарнизоне.

Обоих пассажиров доставили в кыштымскую центральную городскую больницу.

64-летний водитель «Газели» в ДТП не пострадал.

Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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