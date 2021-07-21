Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области погиб 28-летний мотоциклист во время столкновения с легковушкой. По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла вечером, 21 июля, на 4 км автодороги Спутник в Чебаркульском районе.

— 36-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha, под управлением 28-летнего мужчины, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте. Его 24-летний пассажир был с травмами госпитализирован в больницу.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшей аварии. Было установлено, что погибший не владел правами на управление мотоциклом.

Смотреть видеосюжет В Челябинской области погиб 28-летний мотоциклист при столкновении с иномаркой

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