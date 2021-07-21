В Магнитогорске сотрудника автозаправки полоснули по горлу ножом во время ограбления

Фото: Право роста / vk.com

В Магнитогорске мужчина с ножом ограбил автозаправочную станцию. Пострадал один из сотрудников — ему порезали горло. Как сообщили в группе охранного предприятия «Право Роста» во «Вконтакте», инцидент произошел ночью, 19 июля, на улице Кирова.

— Со слов кассира, они вместе с заправщиком стояли на улице, когда к ним подошел неизвестный, попросил сигарету и, не дожидаясь ответа, полоснул заправщику по шее острым предметом. Кассир побежала внутрь, чтобы нажать тревожную кнопку. В это время нападавший вошел вслед за ней, забрал все деньги из кассы и скрылся в неизвестном направлении, — поделились подробностями в охранном предприятии.

На место происшествия прибыли сотрудники ГБР. В первую очередь они вызвали скорую и начали оказывать первую помощь окровавленному мужчине. Потерпевшего увезли в больницу, но найти налетчика по горячим следам не удалось.

Фото: Право роста / vk.com

Полицейские поймали подозреваемого на следующий после происшествия. Им оказался 39 летний житель Магнитогорска, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

— Следствием Отдела полиции «Левобережный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Максимальная санкция данной части - лишение свободы на срок до 12 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания.

Всего было похищено из кассы 120 тысяч рублей. Часть средств уже вернули законному владельцу. Сейчас устанавливается причастного подозреваемого к аналогичным актам преступления.

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