В Магнитогорске прокуратура нашла нарушения при благоустройстве территории возле Центрального стадиона

Фото: skyscrapercity.com

В Магнитогорске природоохранная прокуратура проверила работы по благоустройству территории возле Центрального стадиона. В ходе проверки было установлено, что подрядчик допустил нарушения как водного, так и градостроительного законодательства. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Строительство велось с отступлениями от проектной документации, локальные очистные сооружения, обеспечивающие защиту водохранилища на реке Урал, не установлены. Система водоотведения в соответствии с проектом не смонтирована, несмотря на то, что данный этап работ завершен, оборудованы не предусмотренные проектом водопропускные лотки, которые функцию очистки не выполняют, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также надзорное ведомство установило, что подрядчик не стал тратить денежные средства, которые были выделены из городского бюджета на проведение государственной инженерно-экологической экспертизы. Вместо этого организация предоставила фиктивные протоколы аккредитованной лаборатории и поддельное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области в г. Магнитогорске» о проведении испытаний на предмет радиационной безопасности.

Помимо всего прочего, эксплуатация городского пляжа в районе монумента «Тыл–Фронту» выполнялась без договора водопользования, а правообладатель земельного участка под размещение пляжа был и вовсе не определен.

Материалы проверки в отношении подрядчика были направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Что касается администрации Магнитогорска, то они получили акт об устранении выявленных нарушений.

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