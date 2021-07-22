В Каслинском районе трое школьников разгромили кладбище

Дети разбивали могильные плиты, ломали оградки и рисовали на памятниках. Фото: администрация Шабуровского сельского поселения

Жители села Шабурово Каслинского района обнаружили, что на местном кладбище побывали вандалы. Повреждено оказалось около трети могил, в том числе надгробия ветеранов Великой Отечественной войны. Памятники разбиты и изрисованы.

Разгром на кладбище устроили трое детей 10-14 лет. Школьники занимались разрушением памятников три дня подряд.

Администрация Шабуровского сельского поселения обратилась к жителям с просьбой проверить состояние надгробий своих близких.

— Администрация совместно с советом депутатов готовы оказать помощь в решении вопросов по данной ситуации, — сообщили в муниципалитете.

О происшествии известно полицейским.

— Проводится проверка, по итогам которой родители детей будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

За невыполнение своих обязанностей родители школьников могут получить предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

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