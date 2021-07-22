В Челябинской области выявили еще 305 случаев коронавируса

В Челябинской области второй день подряд регистрируют более чем по 300 новых случаев коронавируса
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки медики Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 305 человек.
На лечении сейчас находятся4618 пациентов с коронавирусом.
По информации областного министерства здравоохранения, за день в регионе от коронавируса умерли 13 человек.
С начала пандемии в Челябинской области обнаружили 72017 случаев заболевания Covid-19.
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