В Челябинской области выявили еще 305 случаев коронавируса

В Челябинской области второй день подряд регистрируют более чем по 300 новых случаев коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки медики Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 305 человек.

На лечении сейчас находятся4618 пациентов с коронавирусом.

По информации областного министерства здравоохранения, за день в регионе от коронавируса умерли 13 человек.

С начала пандемии в Челябинской области обнаружили 72017 случаев заболевания Covid-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru