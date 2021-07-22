Возле Теплотехнического института в Челябинске сгорели два киоска

Пожар случился возле Теплотеха. Видео: камеры Интерсвязи
Пожар произошел поздним в ночь на 21 июля рядом со зданием Теплотехнического института на проспекте Победы в Челябинске. Загорелись два торговых павильона.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь быстро удалось потушить, никто из людей не пострадал.
По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.
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