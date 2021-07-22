Футбольный клуб «Челябинск» наградили бронзовыми медалями первенства России

ФК "Челябинск" в течение пяти последних сезонов четыре раза завоевывал медали первенства России. Фото: Алексей МИКУШИН

«Горожане» на протяжении последних пяти сезонов четыре раза входят в число призеров чемпионата Профессиональной футбольной лиги. Нынешняя «бронза» досталась благодаря впечатляющей победной серии «Челябинска» — восемь побед подряд!

С бронзовыми наградами клуб поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель ЗСО Владимир Мякуш, министр физической культуры и спорта региона Максим Соколов.

— «Челябинск» своей игрой, особенно на финише сезона, доказал и показал, что вы — настоящая команда, которая ставит перед собой цели, и умеет их достигать. Мы в министерстве спорта высоко ценим ваши успехи и будем вас поддерживать. У футбола в регионе хорошие перспективы, — отметил Максим Соколов

Не прошло и месяца, а ФК «Челябинск» уже стартовал в новом чемпионате России. В первом туре челябинцы на выезде разгромили «Ладу-Тольятти» (3:0), и сейчас занимают первую строчку в турнирной таблице зоны «Урал-Поволжье».

Уже 24 июля дома «Челябинск» сыграет с ФК «Оренбург», а 28-го в рамках Кубка России «горожане» сразятся в южноуральском дерби с миасским «Торпедо» (игра пройдет в Миассе). Напомним, что в этом сезоне в одной группе с челябинцами будет играть клуб из Миасса.

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