В Челябинске погиб 2-летний мальчик, выпавший из окна через сетку

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Тракторозаводском районе 2-летний мальчик погиб, упав из окна седьмого этажа. Следственный комитет начал проверку.

— По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры, — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В связи с участившимися случаями падения детей из окон, родителям напоминают о соблюдении правил безопасности. Кроме того, СК предлагает органам опеки провести дополнительные проверки условий семей, стоящих на учете.

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