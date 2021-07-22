В Челябинске погиб 2-летний мальчик, выпавший из окна через сетку

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Тракторозаводском районе 2-летний мальчик погиб, упав из окна седьмого этажа. Следственный комитет начал проверку.
— По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры, — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
В связи с участившимися случаями падения детей из окон, родителям напоминают о соблюдении правил безопасности. Кроме того, СК предлагает органам опеки провести дополнительные проверки условий семей, стоящих на учете.
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