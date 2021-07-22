В Челябинск перенаправили самолеты, которые не смогли сесть в Тюмени

Самолеты не смогли приземлиться из-за тумана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре самолета приземлились 22 июля в Челябинске вместо Тюмени. Это рейсы из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Каира. В тюменском аэропорту Рощино их не смогли принять из-за метеоусловий. Густой туман делал посадку воздушных судов небезопасной.

В Челябинске «незапланированные» самолеты надолго не задержались. Когда туман в Тюмени рассеялся, они отправились в аэропорт назначения. Задержка для пассажиров рейсов составила около часа

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что следят за ситуацией с задержкой рейсов. Туман повлиял сегодня не только на работу тюменского аэропорта, но и на работу аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. В соседние регионы перенаправили самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Ред Вингс», «Аэрофлот», «Победа», «Азимут», «Азур Эйр», «Норд авиа» и «ЮТэйр». Все воздушные суда благополучно совершили посадку.

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