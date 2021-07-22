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Происшествия22 июля 2021 13:28

В Челябинской области задержали инспектора ГИБДД, выдававшего водительские права без экзаменов

Полицейский может отправиться за решетку на четыре года
Елена КОЛЧИНА
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Инспектор РЭО ГИБДД выдавал права без экзаменов

Инспектор РЭО ГИБДД выдавал права без экзаменов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южноуральске задержали инспектора местного РЭО ГИБДД. Его обвиняют в незаконной помощи начинающим водителям.

По данным следствия, весной нынешнего года полицейский выдал двум жителям Южноуральска водительские удостоверения без сдачи экзаменов на знание правил движения.

Теперь инспектора ГИБДД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

— Следователем проверяется причастность к совершению аналогичных преступных эпизодов, — уточнили в пресс-службе СУ следственного комитета по Челябинской области.

Если вину сотрудника РЭО подтвердят в суде, ему будет грозить штраф до 80 тыс. рублей, арест сроком до шести месяцев или даже лишение свободы на срок до четырех лет.

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