В Челябинской области задержали инспектора ГИБДД, выдававшего водительские права без экзаменов

Инспектор РЭО ГИБДД выдавал права без экзаменов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Южноуральске задержали инспектора местного РЭО ГИБДД. Его обвиняют в незаконной помощи начинающим водителям.
По данным следствия, весной нынешнего года полицейский выдал двум жителям Южноуральска водительские удостоверения без сдачи экзаменов на знание правил движения.
Теперь инспектора ГИБДД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
— Следователем проверяется причастность к совершению аналогичных преступных эпизодов, — уточнили в пресс-службе СУ следственного комитета по Челябинской области.
Если вину сотрудника РЭО подтвердят в суде, ему будет грозить штраф до 80 тыс. рублей, арест сроком до шести месяцев или даже лишение свободы на срок до четырех лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru