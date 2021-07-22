Лучше без зонтика в пятницу на улицу не выходить. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Летний зной этой недели в пятницу, 23 июля, в Челябинске разбавят кратковременные дожди и грозы с сильным ветром. При этом днем сохранится жаркая погода. Рассказываем, какой прогноз дают синоптики на заключительный день недели.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу в городе будет до +18… +20°C. Днем воздух прогреется до +27...+29°C. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность, кратковременный дождь и грозу.

В Челябинской области дождей тоже будет сыро. В ночь на пятницу в регионе до +15… +20°C, днем +24…+29°C, на юге +32… +37°C. Синоптики прогнозируют в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных — грозы и град. Все это будет сопровождаться юго-восточным ветром с переходом на северо-западный скоростью 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с, при грозах 15-20 м/с.

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