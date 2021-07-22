В Челябинске спасателей вызвали, чтобы помочь встать пенсионерке с избыточным весом

Фото: спасателей вызвали в квартиру на улице Мебельной в Челябинске. Фото: Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

В Челябинске спасатели помогли пожилой женщине. Пенсионерка страдает от избыточного веса.

Днем 21 июля 72-летняя женщина упала с кровать и не смогла встать из-за боли в ногах. Родственники обратились за помощью по номеру единой диспетчерской экстренных служб.

Сотрудники службы спасения подняли женщину с пола и помогли ей сесть. Как уточнили в челябинском управлении безопасности, пенсионерка пожаловалась на плохое самочувствие, и вслед за спасателями к ней направили медиков. Женщину передали сотрудникам скорой помощи, до приезда врачей рядом с ней оставались родственники.

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