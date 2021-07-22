В Челябинске пенсионер с канцелярским ножом напал на своего зятя

Нападавшего задержали бойцы Росгвардии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске пенсионер напал на своего тестя с канцелярским ножом. Инцидент произошел накануне вечером, 21 июля, в квартире одного из жилых домов по улице Танкистов. Потерпевший вызвал по телефону сотрудников правоохранительных органов.

— К прибывшим в квартиру росгвардейцам обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что между ним и владельцем жилья, его тестем, произошел словесный конфликт. В какой-то момент мужчина схватил канцелярский нож и нанес ему резаную рану в область груди, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Нападавшим оказался ранее судимый 60-летний мужчина. Его задержали и передали сотрудникам полиции. Что касается тестя, то его увезли в больницу на машине скорой помощи.

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