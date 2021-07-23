Челябинская область получила новую партию вакцины от коронавируса

Вакцину распределят по больницам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницы Челябинской области в ближайшее время поступит еще 39 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». О пополнении запасов сообщает Минзрав региона.

— Дефицита по вакцине сегодня нет, такой объем поступает практически каждую неделю, — сообщили КП в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что из-за наплыва желающих поставить прививку доз не хватало, ради укола люди стояли в очередях в торговых центрах и не могли записаться в поликлинику. Сейчас получить вакцину можно тремя способами: через портал «Госуслуги», через регистратуру поликлинике и в торговых центрах Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Чебаркуля и Кыштыма.

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