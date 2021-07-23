Где поставить вакцину от коронавируса в Челябинске, теперь показывают Google Карты

Посмотреть ближайший пункт вакцинации можно на карте Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С сегодняшнего дня, 23 июля, многие пункты вакцинации от COVID-19 отображаются на Google Картах. В Список городов, по которым добавлена информация, вошел Челябинск.

Всего просматривается около 6 тысяч пунктов по всей России. Проект реализуется Google при поддержке Минздрава, Росздравнадзора и АНО «Диалог Регионы». Чтобы найти ближайшую к своему местоположению точку, нужно просто набрать в поиске «вакцинация» или «прививка».

По Челябинской области пока появляются только 20 пунктов вакцинации, которые находятся в Челябинске и его окрестностях. Это Копейск и Коркино, села Долгодеревенское и Миасское. Также нет информации о пунктах в торговых центрах, которые так популярны у населения. В список вошли поликлиники и больницы.

Удобно, что, кликнув на место, можно сразу узнать адрес, телефоны, время работы, перейти на сайт. Полезной будет информация, можно ли сдать в конкретном пункте анализы на COVID-19 и антитела к коронавирусной инфекции.

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