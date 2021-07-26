Челябинец вымогает у водителей деньги за парковку во дворе

Мужчина требовал деньги за возможность парковаться во дворе жилого дома. Фото: Оксана Пасошникова/vk.com

Челябинцев возмутило поведение мужчины, который терроризирует водителей во дворе дома №40 на Комсомольском проспекте. О вымогательствах со стороны неизвестного горожанина рассказала местная жительница.

Мужчина пытался запретить живущим в доме людям парковать машину рядом с подъездом. Он намекал, что с автомобилем может случиться что-то плохое если только его хозяева не будут платить вымогателю по 40 рублей в день.

Видеозапись разговора с самозваным хозяином двора опубликовали в соцсети.

— Я могу сделать так, чтобы во дворе перестали ставить машины, — угрожает вымогатель в ролике.

В комментариях к видео откликнулись другие жители Челябинска, столкнувшиеся с незаконными требованиями мужчины.

— У меня лично с ним конфликт был. Я просто начал ставить за два дома машину, никому платить не надо. А с ним разговаривать вообще бесполезно, ему весь дом платит. Там уже настроена вся система, не будешь платить — тебе машину испортят, — пишет один из комментаторов.

Многие пользователи отмечают, что мужчина угрожает водителю, не стесняяьб присутствующих рядом детей и игнорируя общие права жителей на придомовую территорию.

В полиции Челябинска уже обратили внимание на ситуацию и начали проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru