Успел подарить другой: в челябинском аэропорту поймали грузчика, укравшего брендовую сумочку

Аксессуар оценили в 30 тысяч рублей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В аэропорту Челябинска пассажирка самолета лишилась брендовой сумочки. Потерю женщина обнаружила когда уже прилетела в Краснодар. Аксессуар она оценила в 30 тысяч рублей и сразу обратилась в полицию.

Через некоторое время стражи порядка вычислили воришку. Им оказался грузчик из Челябинска. Он увидел в авиабагаже неупакованную брендовую сумочку и не смог устоять перед соблазном. Переложил из нее вещи, спрятал в укромном местечке, а когда владелица улетела — подарил даме своего сердца.

Как сообщили в УВД на транспорте, теперь грузчику-романтику грозит реальный тюремный срок либо 6 месяцев исправительных работ.

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