В Миассе из задымленных квартир во время пожара спасли троих детей

Сгорела кухня на шестом этаже многоквартирного дома. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел вечером 26 июня на улице Севастопольской в Миассе. Загорелась кухня в одной из квартир на шестом этаже, по соседним помещениям стал распространяться дым.

25 жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться на улицу. Еще 10, в том числе трем детям, понадобилась помощь спасателей. С использованием специальных защитных устройств всех благополучно вывели из горящего дома.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь успел распространиться на 12 квадратных метров, прежде чем его удалось потушить. Сейчас эксперты выясняют причину возгорания.

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