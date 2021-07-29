На Северо-Западе Челябинска пострадал мотоциклист при столкновении с джипом

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

На северо-западе Челябинска напротив ТРК «Фиеста» произошло ДТП с участием мотоцикла и джипа. Как сообщили в ГИБДД города, авария зарегистрирована сегодня, 29 июля, около 12 часов дня.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Haval выполнял разворот и столкнулся с мотоциклом, который двигался во встречном направлении, — сообщили в УГИБДД по городу Челябинску.

Мужчине на мотоцикле понадобилась медицинская помощь. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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