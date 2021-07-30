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Общество30 июля 2021 10:36

Кость воткнулась в землю: челябинские врачи спасли ногу восьмилетнего ребенка после тяжелой травмы

Мальчик получил сложнейшие переломы, упав с крыши гаража
Елена КОЛЧИНА
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Челябинские врачи помогли мальчику, сломавшемуФото: ЧОДКБ

Челябинские врачи помогли мальчику, сломавшемуФото: ЧОДКБ

Восьмилетний Артем играл на крыше гаража в Челябинске и по неосторожности упал на землю. Высота была небольшой, но падение оказалось неудачным. Острый край сломанной кости прорезал мышцы и воткнулся в землю, уйдя на несколько сантиметров под поверхность. Ступня буквально повисла на лоскутке кожи. Врачи впоследствии диагностировали у ребенка открытый перелом большой берцовой кости, закрытый перелом малой берцовой кости, значительные повреждения мягких тканей.

Рана была сильно загрязнена, но к счастью мальчик оказался привит против столбняка. Скорая помощь привезла ребенка в областную детскую клиническую больницу.

В первую очередь травматологам нужно было убрать с поврежденных тканей землю, траву и мелкие кусочки гравия.

— Мы буквально мыли рану с хозяйственным мылом, — рассказал завотделением травматологии и ортопедии ЧОДКБ Олег Стариков. — Затем выполняли интраоперационную обработку со специальными антисептиками, чтобы максимально снизить риски.

Единственным средством сохранить ногу мальчика оказался внеочаговый аппарат Илизарова. Соединить кости иными способами было невозможно.

Как рассказали в пресс-службе ЧОДКБ, маленький пациент начал самостоятельно ходить уже на следующий день поле операции. Сейчас ребенка готовят к выписке. Аппарат Илизарова мальчику предстоит носить полтора месяца.

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