В Челябинске будут судить водителя Lexus, сбившего пешехода на Университетской набережной

Фото: Александр Лебедев, ГИБДД Челябинска

В Калининский районный суд направили уголовное дело 32-летнего водителя Lexus, который насмерть сбил пешехода на Университетской набережной.

— Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего жителя Сосновского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ), — рассказала старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

Максимальное наказание — до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ДТП произошло 27 июня прошлого года. Мужчина перебегал 6-полосную дорогу. По словам водителя, пешеход даже не смотрел по сторонам и бежал прямо «как олень». У Lexus выбило стекла. На футболке водителя остались капли крови погибшего. Как рассказывали очевидцы, удар был настолько сильным, что с мужчины сорвало одежду и обувь.

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Вероятно, хотел сократить путь. Тогда урбанист Лев Владов заявил, что мужчина стал жертвой градостроительной политики.

— Запомните: если построили жилье, все — шоссе отменяется! Делайте переходы через каждые 200-300 метров, как это написано в госте. Хватит молиться на священную корову «пропускная способность». Дайте горожанам возможность нормально жить. Сделайте не когда-нибудь, сделайте завтра, — написал Лев Владов своем блоге.

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