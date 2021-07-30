На достройку домов в челябинском «Академ Riverside» выделят 924 млн рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Банк «Дом.РФ» выделил 924 млн рублей в качестве кредита для достройки жилых многоэтажек в челябинском микрорайоне «Академ Riverside». За работы будет отвечать подрядчик «Трест Магнитострой». Эта компания принадлежит известному в регионе бизнесмену Олегу Лакницкому.

Всего на выделенные деньги будет достроено три жилых дома высотой от 21 до 23 этажей на 627 квартир. Работы по оценкам застройщика должны будут завершены во второй половине 2022 года.

— Проектное финансирование от банка ДОМ.РФ обеспечит бесперебойность строительных работ и максимальную безопасность покупки жилья для будущих новоселов, — сообщил заместитель генерального директора по реализации недвижимости и маркетингу «Трест Магнитострой» Кирилл Кочкин.

Напомним, изначально за строительство домов в микрорайоне «Академ Riverside» отвечала компания «Гринфлайт». Однако в 2015 году работы были приостановлены, в результате чего 5 тысяч дольщиков остались без жилья. В настоящий момент за достройку отвечает «Трест Магнитострой». Что касается дольщиков, то их права уже были восстановлены.

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