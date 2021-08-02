Магнитогорцев напугали медведи, гуляющие в окрестностях горнолыжного центра

Туристы сбежали от медведей на гору Фото: Олег Укладов

Жителей Магнитогорска встревожили сообщения о медведях, появляющихся в окрестностях местного горнолыжного центра. О встрече с животными 1 августа одна из горожанок рассказала в соцсети.

— С сестрой и двумя детьми решили погулять возле лагеря «Горное ущелье». Прошли «Скиф», железный мостик и пошли по тропинке к скале Чертов палец. Но путь нам преградили два медведя ростом как большие кавказские собаки, — рассказала женщина. — Мы сразу быстро вбежали в гору и встали на открытой местности, стали кричать, стучать камнями.

Перепуганные туристы принялись вызывать по телефону на помощь друзей, родственников и спасателей. Медведи людей не тронули, а подоспевшие друзья увезли путешественников из опасного места.

В комментариях к сообщению горожане пишут, что двух медвежат в окрестностях ГЛЦ видят уже не первую неделю. Животные даже бродили под линией канатной дороги. Некоторые магнитогорцы встревожены и опасаются теперь ездить в лес. Большинство комментаторов, однако, беспокоится не за туристов, а за судьбу медведей. Магнитогорцы отмечают, что это не звери помешали людям, а люди вторглись в лес.

— В связи с пожарами, понятно, ареал обитания диких животных пострадал. И они, скорее всего, вынуждены будут перебираться в уцелевшие леса, — предполагает одна из горожанок.

— Убьют скоро мишек, мешают бизнесу. Или выловят, и всю жизнь в клетке проведут, — переживает другой пользователь.

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