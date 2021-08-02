В Магнитогорске иностранца будут судить за поддельную справку об отсутствии коронавируса

Тест на коронавирус иностранец в действительности не проходил, но справку о результате принес Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

36-летний иностранный гражданин надеялся получить в России вид на жительство и вместе с другими документами принес в отдел по вопросам миграции МВД поддельную медицинскую справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

— В ходе проверки документов полицейскими установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранец не проходил, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД,

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело об обороте фальшивых документов. Материалы уже передали в суд, иностранцу грозит до 6 месяцев ареста.

Сейчас полицейские разыскивают тех, кто изготовил и продал фальшивую медсправку.

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