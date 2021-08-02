На «Тополинке» в Челябинске построят сухой фонтан

Сухой фонтан возле ЮУрГУ заработал летом 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Академика Королева начался второй этап благоустройства сквера. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

— Практически готовы покрытия для монтажа детских спортивных объектов, — доложил глава. — Завтра планируем разместить закупку на устройство сухого фонтана в сквере на Академика Королева.

Это будет третий сухой фонтан в Челябинске. Два уже работают в сквере ЮУрГУ и в парке имени В.В. Терешковой в Тракторозаводском районе.

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