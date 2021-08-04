От жары на лед: «Уральская молния» открывает новый сезон массового катания

Спасаемся от жары на льду. Фото ЛД «Уральская молния».

В дирекции ледового дворца рассказали, что на арене возобновляются сеансы массового катания. В этом году «Уральская молния» закрылась на профилактические работы с 1 мая. Это традиционная ежегодная процедура.

За весенние и летние месяцы специалисты обслуживают все оборудование дворца, что, по сути, сродни с отключение горячей воды в домах из-за проведения инженерных работ. Нужно растопить лед, проверить и подготовить к очередному сезону холодильное оборудование, освещение, все инженерные коммуникации.

В «Уральской молнии» сообщили, что с 3 августа в будни для массового катания дворец открыт с 19.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни проводятся три сеанса -13.30-15.00, 16.00-18.00 и 19.00-21.00. В ледовом дворце также работает хоккейный корт и индивидуальные площадки.

Цена взрослого билета от 180 до 220 рублей, детского (до 14 лет) — от 100 до 120 (льготные цены для пенсионеров и многодетных семей в два раза ниже). Прокат коньков — 100 рублей (залог — документ, удостоверяющий личность или 1500 рублей).

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