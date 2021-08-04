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Происшествия4 августа 2021 10:49

В Челябинской области осудили «целительниц», похитивших 70 тысяч у пенсионерки во время обряда по снятию порчи

Аферистки получили условные сроки за подмену денег сувенирными купюрами
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Со своими жертвами аферистки знакомились на улице.

Со своими жертвами аферистки знакомились на улице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две жительницы Челябинска получили условный срок за обман пенсионерок по статье о мошенничестве и покушении на него. Женщины представлялись целительницами и во время обряда по снятию порчи меняли настоящие деньги на сувенирные. Им удалось похитить 70 тысяч рублей, но аферисток позже удалось задержать с поличным. Об этом в среду, 5 августа, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

Преступления женщины, одна из которых представлялась целительницей, совершали в Магнитогорске. Так, в сентябре 2019 года им удалось убедить пенсионерку, что на ее семью наведена порча и близкие больны смертельными заболеваниями. Чтобы спасли родных, бабушка вынесла из дома 70 тысяч рублей для проведения обряда.

— Деньги подсудимые похитили, заменив сувенирными купюрами, — рассказала Ольга Щербинина. — В марте 2021 года женщины попытались по той же схеме обмануть другую пенсионерку, встретив ее у горбольницы. Потерпевшая высказала готовность заплатить 290 тысяч рублей, имеющиеся на счете в банке, и встретиться на следующий день. После чего подсудимые, взяв с собой сувенирную продукцию для подмены купюр, встретились с потерпевшей. Но завладеть деньгами не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Подсудимые признали себя виновными в совершенных преступлениях и возместили причиненный ущерб. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал их виновными в мошенничестве и покушении на сего, совершенном группой лиц (по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ) и назначил каждой наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками от 3 до 4 лет.

Приговор вступил в законную силу.

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