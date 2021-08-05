Туристы на Таганае столкнулись с медведем

Медведь оставил след на земле. Фото: «Таганай»

На территории национального парка «Таганай» двое туристов встретили медведя.

49-летняя жительница Кыштыма и ее 62-летний друг из Озерска решили посетить гору Шабаш. Там они надеялись найти подтверждение легенды о сохранившихся остатках упавшего когда-то на гору самолета. Исследователи вышли за пределы специально отмеченных для туристов троп и углубились в безлюдный район нацпарка. Но на середине пути столкнулись с медведем.

Перепуганная пара бросилась на гору. Добравшись до вершины, путешественники принялись звонить в МЧС, просили эвакуировать их из опасного места.

Для медведя неожиданная встреча с людьми тоже стала стрессом. Зверь не подумал преследовать убегающих туристов, а бросился в противоположную сторону — под гору.

Вместо спасателей путешественников эвакуировали сотрудники охранной службы нацпарка: в МЧС ситуацию не посчитали чрезвычайной, поскольку никто не получил травм и не заблудился в лесу, а медведь убежал.

Как рассказали в пресс-службе «Таганая», на территории нацпарка сейчас обитают около 25 медведей. Но в последние годы этих животных не видели на проложенных для туристов маршрутах. Правда, возле некоторых троп замечали медвежьи следы.

— Если бы пара следовала по маркированным тропам, вероятность встречи с диким животным была бы минимальной. Судя по следам, медведь, с которым люди столкнулись на горе Шабаш, некрупный, возможно, это был годовалый медвежонок, в таком случае где-то рядом вполне могла находиться медведица. И кто знает, как закончилась бы эта встреча, — рассказал замдиректора нацпарка по охране Павел Юмин.

Ранее медведи испугали туристов в окрестностях Магнитогорска. Там семья с детьми в панике взобралась на скалу, чтобы оказаться подальше от диких животных.

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