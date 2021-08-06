В Челябинской области предприниматель недоплатил 30 млн рублей налогов

Бизнесмен сообщил недостоверные сведения налоговой службе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гендиректора фирмы в Озерске обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что бизнесмен остался должен государству более 30 млн рублей.

В 2019 году предприниматель внес ложные сведения в налоговую декларацию. Он занизил сумму прибыли и заявил о своем праве на вычеты по НДС за сделки, которых фактически не выполняли. Подлог обнаружили полицейские.

Сейчас уголовное дело бизнесмена передали в суд.

Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СК, на имущество обвиняемого наложили арест до того момента, когда гендиректор фирмы вернет в бюджет недоплаченные налоги.

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