В Челябинске произошло тройное ДТП с маршрутками

Маршрутки столкнулись перед светофором Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

ДТП с участием двух маршрутных автобусов и легкового автомобиля случилось утром 10 августа возле перекрестка улиц Кирова и Братьев Кашириных в Челябинске.

Столкнулись Hyundai, микроавтобус 39-го маршрута и ПАЗ, выполняющий рейсы по маршруту 25С. Все они до аварии двигались в одном направлении — в строну центра города.

Очевидцы сообщают, что на Hyundai нет заметных повреждений, а у одной из маршруток оказалась разбита фара. Пассажиры после аварии покинули салоны обоих маршрутных такси.

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