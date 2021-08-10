В Челябинске произошло тройное ДТП с маршрутками

Маршрутки столкнулись перед светофором
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
ДТП с участием двух маршрутных автобусов и легкового автомобиля случилось утром 10 августа возле перекрестка улиц Кирова и Братьев Кашириных в Челябинске.
Столкнулись Hyundai, микроавтобус 39-го маршрута и ПАЗ, выполняющий рейсы по маршруту 25С. Все они до аварии двигались в одном направлении — в строну центра города.
Очевидцы сообщают, что на Hyundai нет заметных повреждений, а у одной из маршруток оказалась разбита фара. Пассажиры после аварии покинули салоны обоих маршрутных такси.
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