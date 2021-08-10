В Челябинской области определились с QR-кодами о вакцинации от COVID-19 для ресторанов и общепитов

Сертификат о вакцинации с OR-кодом приходит, в том числе, на электронную почту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 365 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 25 человек. При этом темпы вакцинации в регионе снижаются. Планирует ли региональное правительство в этой связи вводить систему QR-коды для посещения заведений общественного питания, как это было в Москве, во вторник, 10 августа, рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— На оперативном штабе мы не обсуждали тему с введением QR-кодов, — рассказала Ирина Гехт. — Поскольку, с одной стороны, понимаем сложность реализации, с другой — мы только находимся в фазе вакцинации. Поэтом мы даже не планируем никаких кодов для системы общепита в Челябинской области.

К тому же пациенты, сделавшие прививки от коронавируса восемь месяцев назад, отмечают обнуление QR-кодов в сертификатах. По словам Ирины Гехт, это связано с необходимостью ревакцинации через полгода.

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