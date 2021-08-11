Десять трамваев выйдут в рейс: в Челябинске готова часть новых вагонов

Так выглядит новый трамвай Фото: Ольга АНТОНОВА

Десять новеньких трамвайных вагонов, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, проходят подготовку в депо №1 Челябинска. В сентябре они выйдут в рейс, на городские маршруты. В среду, 11 августа, их осмотрел заместитель губернатора Сергей Шаль.

Вагоны уже «затянуты» в фирменную ливрею жемчужно-зеленого цвета. Управляются они электроникой; в них есть все для комфорта пассажиров — от удобного входа до системы климат-контроля и Wi-Fi.

— До конца года поступят все 30 вагонов, — говорит Сергей Шаль. — Все идет по плану. Стоимость вагона — более 35 млн рублей.

Средства на покупку по распоряжению губернатора выделены из областного бюджета. В планах властей региона за 2-3 года полностью обновить трамвайный парк Челябинска.

Но модернизация системы общественного транспорта большого города — это не только новый подвижной состав. Уже сейчас меняются трамвайные пути на крупных перекрестках: предстоит замена рельсов, чтобы вагон шел мягко. Кроме того, появятся новые трамвайные платформы, высокие, чтобы с них можно было зашагивать сразу в вагон. Ждем обновления силовых подстанций и депо.

Контракт на поставку трамваев в Челябинск выиграла компания из группы «Синара» — ТД «СТМ». Вице-президент «Синары» Юрий Осинцев отметил достоинство Челябинска — действующую трамвайную сеть, которая охватывает все районы города. Он напомнил, что сейчас основой городского общественного транспорта является городской электрический транспорт.

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