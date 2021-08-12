Умерла мама-лебедь, которую спасали после нападения собак на пруду Челябинска

Лебедей приручили, и они стали выходить на опасный берег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад жители СНТ «Электрометаллург» обнаружили растерзанную собаками маму-лебедь. У птицы остались шестеро птенцов. Люди сразу позвонили ветеринару и зоозащитнику Карену Даллакяну и вызвали представителя министерства экологии. Лебедя с переломом бедра пытались спасти, провели две операции, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

— Мы сделали все, что от нас зависит, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) Карен Даллакян. — Неизвестно, это были домашние, либо дикие собаки. Но судя по размерам укусов, это были крупные породы, как овчарка или лайка. Они напали. Семья, папа и мама, защищали своих птенцов. У самки, к сожалению, был перелом. Представьте, какая должна быть сила укуса, чтобы переломить бедро у такой крупной птицы? Папа раненый исчез, люди с председателем сада подъехали туда, подобрали самку, была большая кровопотеря. Состояние изначально было тяжелое.

Зоозащитник также отметил, что папа-лебедь периодически появляется на пруду с птенцами, но они уже достаточно взрослые и малышам ничего не угрожает.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Челябинской области, однако сейчас птицы начали размножаться и их нередко можно встретить на городских прудах. Виновниками трагедии Карен Даллакян назвал людей, а не собак:

— Многие в этом саду все лето любовались, как пара плавает с птенцами. Но люди начали вмешиваться, их подкармливать. Кормление приручает птиц, они выходят на берег, привыкают, что люди безопасны, но забывают, что есть хищники. Сейчас просим зооволонтеров сделать предупредительные таблички, чтобы не подкармливали диких животных вообще. Они должны питаться в своем ареале своей едой.

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