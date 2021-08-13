В Челябинске сотрудники ФСБ нашли подпольное казино

Для азартных игр использовали компьютеры и специальные автоматы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Челябинске прекратили работу незаконно казино. Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, азартные игры проводи в частном доме с начала 2021 года. Игорный зал обнаружили сотрудники ФСБ.

Из помещения уже изъяли игровые автоматы, системные блоки компьютеров и крупную сумму денег.

Сейчас следователи ищут организаторов незаконных игр. Уже удалось вычислить личности подозреваемых.

В Следственном комитете собираются также подготовить рекомендации по предотвращению открытия в городе новых подпольных казино.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru