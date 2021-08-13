В Челябинске сотрудники ФСБ нашли подпольное казино

Для азартных игр использовали компьютеры и специальные автоматы
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Челябинске прекратили работу незаконно казино. Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, азартные игры проводи в частном доме с начала 2021 года. Игорный зал обнаружили сотрудники ФСБ.
Из помещения уже изъяли игровые автоматы, системные блоки компьютеров и крупную сумму денег.
Сейчас следователи ищут организаторов незаконных игр. Уже удалось вычислить личности подозреваемых.
В Следственном комитете собираются также подготовить рекомендации по предотвращению открытия в городе новых подпольных казино.
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