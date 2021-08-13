Челябинское УФАС оштрафовало производителя печенья «Кременкульское» за копирование упаковки немецкого бренда

Фото: Челябинское УФАС

ООО «Фламинго-маркет» получило штраф от челябинского УФАС за недобросовестную конкуренцию. Фирма производит печенье «Кременкулькое», упаковка которой очень похожа на внешний вид аналогичного продукта от немецкой фирмы под брендом «Leibniz».

В ходе проверки сотрудники антимонопольной службы запросили у «Фламинго-маркет» документы. Однако фирма исполнять требования надзорного органа не стала, в результате чего рассмотрение дела затянулось на продолжительное время.

— Челябинское УФАС России установило, что несколько упаковок печенья «Кременкульское» имитируют упаковки изделий печенья немецкой компании Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ под брендом «Leibniz». Антимонопольная служба предписала ООО «Фламинго-маркет» прекратить недобросовестную конкуренцию, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Теперь российское фирме придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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