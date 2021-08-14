В Челябинске пройдет конкурс на лучший ТРК, ресторан и салон красоты

Заявки на конкурс можно подать до 27 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске объявили конкурс для общепита и торговой сферы и бытовых услуг. В нем могу принять участие ТРК, рестораны, салоны красоты, парикмахерские и гипермаркеты. Заявку можно подать до 27 августа 2021 года.

Победителей определят в следующих номинациях: «Лучший торгово-развлекательный комплекс», «Лучшее предприятие торговли», «Лучший салон красоты», «Лучшая торгово-розничная сеть», «Лучшая парикмахерская», «Лучшее предприятие общественного питания». Победителям конкурса челябинская мэрия вручит дипломы.

Результаты конкурса станут известны ко Дню города. День рождения Челябинска южноуральцы отметят 11 или 12 сентября. Напомним, что в этом году на салюты для Дня победы и Дня города городским управлением культуры выделено 5 миллионов рублей.

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