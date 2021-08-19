Челябинцев, которые побили скульптуру лакея на Кировке, оштрафовали

В отделе полиции молодые люди заявили, что раскаиваются в пьяной выходке. Фото: УМВД по Челябинску

Двое пьяных челябинцев утром шли по пешеходной части улицы Кирова. Неизвестно, что им померещилось в затуманенном алкоголем состоянии, но молодые люди 20 и 21 года принялись бить скульптуру лакея. Статуя осталась безответная к нападению, но агрессоров задержали дежурившие на пешеходной улице полицейские.

Молодых людей отвезли в Центральный отдел полиции, а там составили протоколы о мелком хулиганстве.

— Правонарушители вину осознали, в содеянном раскаиваются, — рассказали в полиции Челябинска.

Каждому из горожан в придачу к раскаянию придется заплатить по 500 рублей штрафа.

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