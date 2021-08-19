На Северо-Западе Челябинска отключат светофоры на трех крупных перекрестках

Светофоры отключают, чтобы сделать монтажные работы или выполнить ремонт электросетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Северо-Западе Челябинска в пятницу, 20 августа, ожидается плановое отключение светофоров. Оно затронет сразу три крупных перекрестка. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

Так, завтра с 8:00 до 13:00 планируется отключение светофора на пересечении пр. Победы - ул. Краснознаменной (эл. сети).

Кроме того, АО «СМЭУ» отключит светофоры на следующих перекрестках:

— Комсомольского пр. - ул. Краснознаменной с 9:00 до окончания работ ;

— Комсомольского пр. - ул. Молодогвардейцев с 9:30 до окончания работ.

В комитете дорожного хозяйства Челябинска напомнили, что отключение светофоров связано с монтажными работами или ремонтом электросетей.

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