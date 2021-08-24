В Ленинском районе Челябинска переименуют остановки

Новые названия будут у двух остановок в Ленинском районе Фото: Архив "КП"

В администрации Челябинска решили переименовать некоторые остановки Ленинского района путем голосования. Оно состоялось на сайте «Активный житель 74». Горожанам давалось несколько вариантов, среди которых необходимо было выбрать один. Пока что переименовывают только два остановочных пункта.

Остановка, которая сейчас называется «Институт экономики и права имени М. В. Ладошина», переименуется в «Университет правосудия». За этот вариант более половины челябинцев отдало свои голоса. Другая остановка — «Профилакторий» теперь станет «Улицей Енисейской». Такое название выбрало почти 70% проголосовавших.

В челябинской администрации заявляют, что прежние названия остановочных пунктов потеряли свою актуальность, поэтому челябинцам дали возможность самим их переименовать. Голосование состоялось еще весной 2021 года. Управление транспорта Челябинской области в скором времени внесет изменения в маршрутные карты. Жителям Ленинского района, как и водителям маршруток, остается только привыкнуть к новым названиям.

Голосования на сайте «Активный житель 74» проводятся регулярно. Так, челябинцы выбирали название сквера на ЮУрГУ. Чуть позже прошло голосование, по результату которого было решено заполнить подземные переходы объектами искусства и народного творчества.

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