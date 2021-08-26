«Подумаем, как мотивировать»: в вузах Челябинской области развернут пункты вакцинации

Прививка для студентов пока дело добровольное Фото: Кирилл САДЫКОВ

Южноуральских студентов, которые 1 сентября выйдут на учебу, будут прививать прямо в вузах. Об открытии мобильных пунктов вакцинации сегодня, 26 августа, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— С начала учебного года с ректорами откроем мобильные пункты вакцинации, чтобы дать защиту студентам. Особенно рекомендуем это сделать тем, кто заселяется в общежитие, — сообщила Ирина Гехт. — Пока привито всего 9 тысяч студентов — это незначительная часть тех, кто выйдет на занятия 1 сентября.

Как добавила Ирина Гехт, вакцинация добровольная, но «мы думаем над методами мотивации. Скоро озвучим»:

— Сейчас у нас достаточно доз «Спутника Лайт», чтобы привить все студенческое сообщество. Но мы, конечно, не особо надеемся, но будем всячески разъяснять и рекомендовать. В Челябинской области с учетом вчерашнего поступления в 100 тыс. доз сейчас 950 928 доз вакцины. С учетом ЗАТО в регионе привило 54,4% людей от необходимого плана.

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