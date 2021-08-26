Жителя Миасса будут судить за истязание сироты и домогательства к ребенку

Мужчину будут судить по двум статьям Уголовного кодекса
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жителя Миасса обвиняют в истязании ребенка и понуждении несовершеннолетнего к половому сношению.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, сожительница мужчины в 2016 году оформила опекунство над 13-летней девочкой и ее 8-летним братом.
После этого в течение почти четырех лет миассец регулярно истязал приемного ребенка.
— Сожитель опекуна систематически наносил побои и иные насильственные действия несовершеннолетнему, причиняя ему физическую боль и моральные страдания, — сообщили в прокуратуру.
Уголовное дело мужчины будет рассматривать Миасский городской суд.
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