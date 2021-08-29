Министр здравоохранения Челябинской области опроверг информацию СМИ об отсутствии кислорода в ковидном госпитале

В Минздраве опровергли информацию о проблемах с кислородом в ковидном госпитале. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пациентка инфекционной больницы в Малой Сосновке пожаловалась в соцсетях на отсутствие кислорода в ковидном отделении. Но в учреждении и министерстве здравоохранения Челябинской области опровергли эту информацию и заверили, что проблем с обеспечением пациентов всем необходимым нет.

— Сегодня днем нам сообщили, что кислород закончился, — написала пациентка в соцсетях 28 августа. — Закончился там, где он жизненно необходим.

Вот только главный врач областной клинической больницы №3 и руководитель ковидного госпиталя Михаил Вербицкий сообщил, что на госпитальной базе вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.

— Кислород подается во все отделения, — отметил Михаил Вербицкий. — Во время заправки кислорода было небольшое снижение в отделениях. В резерве находятся кислородные концентраторы. Их использование не потребовалось. В реанимации кислород подается в полном объеме.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов сообщил, что в инфекционном центре в Малой Сосновке на данный момент проблем с наличием кислорода нет, также как и во всех медицинских учреждениях Челябинской области, а не только госпитальных баз.

— Основными пользователями кислорода в медучреждениях являются палаты интенсивной терапии и реанимационные отделения, — добавил Юрий Семенов. — Кислород подается пациенту в виде воздушно-кислородной смеси, в определенных случаях 100% кислород. Количество кислорода в смеси, объем и скорость подачи определяется только врачом по индивидуальным клиническим и лабораторным показателям.

По данным регионального минздрава, медицинский кислород является лекарственным препаратом, за его наличием и расходом ведется строгий контроль, также как и за наличием других жизненно важных препаратов. Пациентам терапевтических отделений по назначению врача его могут подавать через кислородный концентратор.

— Что касается госпиталя в Малой Сосновке, как и в других медорганизаций, вся система подачи кислорода, находятся под строгим контролем технического и медицинского персонала, — резюмировал министр здравоохранения. — Круглосуточно на базах дежурят бригады квалифицированных врачей, которые отслеживают состояние здоровья каждого пациента.

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