В Челябинске иномарка снесла ограждение на остановке и парализовала движение трамваев

Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

В Челябинске вечером 28 августа иномарка на скорости влетела в трамвайную остановку на пересечении 40-летия Победы и проспекта Победы, пробила ограждение и вылетела на рельсы. Как сообщают очевидцы, обошлось без пострадавших, но движение электротранспорта какое-то время было парализовано.

ДТП с вылетом на трамвайные пути произошло около 21:45. Его зафиксировали камеры уличного наблюдения.

На кадрах видно, что иномарка не успевала затормозить, и, уходя от столкновения с впереди едущей машиной, въехала в ограждение. Остановка в момент ЧП была пуста. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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